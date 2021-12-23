Путин определил грань между свободой творчества и оскорблением чувств верующих

Оскорбление чувств верующих не имеет ничего общего со свободой творчества. Такого мнения придерживается российский президент Владимир Путин.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертого полка" - это свобода творчества?.. А оскорбление пророка Мухаммеда? Я считаю, что нет», - высказался глава государства в ходе итоговой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что россиянам необходимо обеспечить свободу творчества и свободу вообще, потому что в противном случае невозможно движение вперед.

«Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное», - указал Путин.

По словам Путина, «эта свобода вступает в противоречие с целями, которые мы развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека». Российский лидер подчеркнул, что оскорбление пророка Мухаммеда является нарушением свободы на вероисповедание и святых чувств исповедующих ислам людей. Глава государства добавил, что свобода творчества должна проистекать из уважения к другим людям.