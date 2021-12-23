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Путин о санкциях США: плевать они хотели на интересы крымчан и демократию

Алексей Курильченко
15:32 23.12.2021
Президент также отметил, что и проблемы с сотовой связью на полуострове связаны с санкциями Запада.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что Штатам плевать на демократию и крымчан - именно поэтому они ведут санкционную политику в отношении России. Об этом он сказал в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о доступности российских мобильных сетей на полуострове.

«Это связано с санкциями, которые вводят наши западные партнеры против Крыма. Я уже говорил, странная ситуация складывается, если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым - жертвы агрессии. А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это - проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один - плевать они хотели на интересы крымчан, России и демократию, они решают свои геополитические вопросы», - сказал президент.

Также Путин в ходе пресс-конференции заявил, что действия российской стороны будут зависеть от обеспечения безопасности внутри страны, а не от хода переговоров по гарантиям безопасности. Российский лидер подчеркнул, что в этой связи Москва дала четкое понимание того, что дальнейшее движение войск НАТО на восток неприемлемо.

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