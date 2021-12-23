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Путин рассказал, как РФ уговаривала ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения

Алиса Кононенко
15:23 23.12.2021
При этом, официальный Киев отказывается идти на диалог с представителями Донбасса.
Путин рассказал, как РФ уговаривала ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Москве пришлось убеждать представителей ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения, а теперь Киев отказывается с ними разговаривать, заявил президент России Владимир Путин.

«Хотя когда подписывали эти соглашения в Минске, сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи. И там стоят эти подписи. Должен честно сказать: они отказывались, нам пришлось с ними поработать для того, чтобы убедить их поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними просто отказываются разговаривать, объявляют их террористами и говорят: "Разговаривать с ними не будем"», -заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Президент добавил, что в Минских соглашениях имеется требование внести изменения в конституцию Украины, которые должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР.

«Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению в конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса», - подчеркнул российский лидер.

Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса. 

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