Путин рассказал, как РФ обогнала Китай в создании группировки спутников

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о том, как ему удалось убедить правительство к финансированию создания группировки спутников ГЛОНАСС. Благодаря этому решению Россия смогла обогнать Китай в данной сфере. Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о компании «Роснано».

«Я был одним из инициаторов этой компании, как и в свое время подталкивал правительство и финансово-экономический блок к финансированию нашей группировки ГЛОНАСС. Иначе мы бы попадали в такой цугцванг, когда с орбиты снимали спутники, которые непродолжительное время там находились в силу технических возможностей. И при том объеме финансирования мы бы никогда не создали группировку, которая позволит бы решать задачи, которые перед ГЛОНАСС стоят. А мы сделали это - раньше чем наши китайские друзья», - сказал президент.

Точность определения местоположения объекта при помощи российской глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС) планируется улучшить до 10 сантиметров. Проект должен быть реализован в срок до 2030-го года. После 2030-го года в состав орбитальной группировки могут войти модернизированные спутники «ВКК-М», а также малогабаритные «МНКА-М», в том числе дополнительные «ДКА», геостационарные «ГСО-М» и среднеорбитальные «Глонасс-КМ».