Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном по Байконуру

Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому Байконур.

«Одна из главных задач - это изменить структуру наших экономических связей. И с большим эффектом работать по высокотехнологическим направлениям развития. Это цифровизация, генетика, медицина, это космос. С Казахстаном мы все-таки продолжаем и будем продолжать работать на Байконуре», - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в Москве.

По словам президента, он согласен с мнением партнеров из Казахстана, что если страны вместе работают, то Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска космических аппаратов, но и принимать более широкое участие и развивать свои компетенции в этом вопросе.

Путин добавил, что большая часть вооружений, продаваемых Россией в Казахстан, поступает туда по внутрироссийским ценам. И это лишь одна из граней сотрудничества двух стран.

Также Путин рассказал о полученных и ранее сведениях от двойных агентов о попытках Запада развалить Россию в 90-е годы.