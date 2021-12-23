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Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном по Байконуру

Тимур Шерзад
14:59 23.12.2021
По словам президента, он согласен с мнением партнеров из Казахстана, что если страны вместе работают, то Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска космических аппаратов, но и принимать более широкое участие в этом вопросе. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Роскосмос
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому Байконур.

«Одна из главных задач - это изменить структуру наших экономических связей. И с большим эффектом работать по высокотехнологическим направлениям развития. Это цифровизация, генетика, медицина, это космос. С Казахстаном мы все-таки продолжаем и будем продолжать работать на Байконуре», - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции в Москве. 

По словам президента, он согласен с мнением партнеров из Казахстана, что если страны вместе работают, то Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска космических аппаратов, но и принимать более широкое участие и развивать свои компетенции в этом вопросе. 

Путин добавил, что большая часть вооружений, продаваемых Россией в Казахстан, поступает туда по внутрироссийским ценам. И это лишь одна из граней сотрудничества двух стран. 

Также Путин рассказал о полученных и ранее сведениях от двойных агентов о попытках Запада развалить Россию в 90-е годы. 

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