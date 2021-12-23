Путин категорично ответил на вопрос о включении Байкала в федеральные территории

Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции в Москве категорично ответил на вопрос журналистки о возможности включить озеро Байкал в федеральные территории страны. Глава государства объяснил, почему это не необходимо.

«Мне неизвестно о том, что даже обсуждается такой вопрос, о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше», - успокоил Путин.

Президент отметил, что, скорее всего, речь в данном вопросе шла о выделении дополнительных ресурсов для поддержки уникальной экосистемы озера.

«Но если те, кто у Байкала проживают, хоть в чем-то сомневаются, то не должно быть никаких опасений, что это произойдет. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости - помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут», - заявил российский лидер.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что вопрос о внесении озера Байкал в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, которым угрожает опасность, могут снять до старта заседания комитета организации в Казани в следующем году. Она отметила, что российские власти приложат все усилия для того, чтобы на заседании 2022 года подобного вопроса в повестке уже не было.