Абрамченко: РФ сделает все, чтобы снять вопрос об угрозах Байкалу с повестки ЮНЕСКО

Вопрос о внесении озера Байкал в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, которым угрожает опасность, могут снять до старта заседания комитета организации в Казани в следующем году. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что российские власти приложат все усилия для того, чтобы на заседании 2022 года подобного вопроса в повестке уже не было.

«РФ все сделает для этого», - цитирует ее слова РИА Новости.

До этого вопрос о проблеме прибрежной застройки уникального российского водоема и иных связанных с Байкалом трудностей был поднят на очередном заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим во всемирной организации допустили включение озера в перечень объектов «Природное наследие под угрозой».