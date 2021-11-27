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Абрамченко: РФ сделает все, чтобы снять вопрос об угрозах Байкалу с повестки ЮНЕСКО

Анна Берестовая
04:07 27.11.2021
Вопрос о возможной угрозе Байкалу был поставлен на прошедшем заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Абрамченко: РФ сделает все, чтобы снять вопрос об угрозах Байкалу с повестки ЮНЕСКО
© Фото: Ulf Mauder dpa Globallookpress
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Вопрос о внесении озера Байкал в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, которым угрожает опасность, могут снять до старта заседания комитета организации в Казани в следующем году. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что российские власти приложат все усилия для того, чтобы на заседании 2022 года подобного вопроса в повестке уже не было.

«РФ все сделает для этого», - цитирует ее слова РИА Новости.

До этого вопрос о проблеме прибрежной застройки уникального российского водоема и иных связанных с Байкалом трудностей был поднят на очередном заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим во всемирной организации допустили включение озера в перечень объектов «Природное наследие под угрозой».

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