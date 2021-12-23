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Путин объяснил, с чем связано появление новых штаммов COVID-19

Кира Карон
12:55 23.12.2021
По его словам, штаммы появляются там, «где есть проблемы со здравоохранением».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время ежегодной Большой пресс-конференции.

«Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов - чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет», - сказал Путин.

Президент добавил, что меры пресечения за отказ от вакцинации в России не нужны. По его мнению, россиянам необходимо доходчиво и с уважением разъяснять необходимость сделать прививку.

Ранее президент заявил, что в России уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции составляет 59,4%. Первую прививку сделали около 70 миллионов человек, два укола - 70 с небольшим.

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