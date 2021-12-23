Путин считает Минские соглашения по Украине единственно возможным вариантом

Президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения по Украине - единственно возможный вариант урегулирования в Донбассе. Об этом он сказал на ежегодной Большой пресс-конференции.

«Минские соглашения - они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять», - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, Киев не хочет их исполнять. Он отметил, что складывается впечатление, что на Украине могут готовить новую силовую операцию против Донбасса, а РФ призывают не вмешиваться.

Также Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции заявил, что обострение отношений между Москвой и Киевом началось в 2014 году, когда на Украине начались кровавые события.