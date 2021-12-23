Путин заявил, что российские специалисты успешно работают в Африке по борьбе с «омикроном»

Российские специалисты, которые выехали в Африку для борьбы с «омикроном» успешно работают там. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время ежегодной Большой пресс-конференции.

«Как вы знаете, группа наших ученых, специалистов находятся в Южно-Африканской Республике, где собственно и был коллегами обнаружен этот штамм. Они там работают, и работают успешно. Сказать хочу еще раз и поблагодарить наших коллег из Южной Африки», - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. По его словам, все знают об опасности нового штамма «омикрон».

В 2021 году по инициативе главы государства мероприятие проходит в очном формате. В связи с коронавирусными ограничениями на этот раз не было свободной аккредитации, число приглашенных журналистов по сравнению с 2020 годом ограничено 507. В том числе на пресс-конференции присутствуют и иностранные репортеры.

Большая пресс-конференция президента - ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, вначале глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели, а после журналисты получают возможность задать вопросы.