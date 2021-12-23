Пловец Колесников рассказал о планах после триумфального ЧМ на короткой воде

Российский пловец Климент Колесников, прилетевший в Москву из Абу-Даби после участия в чемпионате мира на короткой воде, рассказал о своих впечатлениях от возвращения в Россию. Спортсмен, еще не успевший выйти из аэропорта, признался, что ему не слишком хотелось вновь оказаться на холоде после пребывания в столице ОАЭ.

«Там было очень тепло, комфортно. Достаточно долгое время находились без солнышка, а там вот получилось накопить витамина D чуть-чуть», - поделился он.

Колесников, признанный лучшим пловцом прошедшего ЧМ, рассказал журналистам, что для него получение этого звания стало неожиданностью. Как объяснил спортсмен, он не следил за номинацией и узнал о том, что был признан лидером чемпионата, после завершающей эстафеты российской команды.

«Можно сказать, что был удивлен, однако принял как должное. Там можно посчитать все... Но рад, что так вышло. Рад, что заслужил», - отметил россиянин.

Молодой человек поделился, что его товарищи, представляющие Россию на чемпионате мира на короткой воде, также очень постарались на соревнованиях. Колесников заметил, что не выкладываться во время состязаний спортсмену должно быть стыдно - прежде всего перед самим собой.

Пловец добавил, что впереди его ждет участие в кубке Сальникова в конце месяца, после чего последует неделя отдыха. По словам Колесникова, он пока не знает, как будет справлять предстоящий Новый год, но определенно не планирует никуда лететь на праздники. А после Нового года - снова тренировки.

«Возобновлять тренировки будем уже с начала января, потому что Чемпионат мира в этом году намного раньше состоится, уже в мае, и нужно будет подготовиться к нему», - указал спортсмен.

Ранее стало известно, что российский пловец Климент Колесников был признан лучшим на чемпионате мира на короткой воде. Он стал обладателем двух личных золотых медалей и дважды победил в эстафете, а также получил одну серебряную и одну бронзовую медали.