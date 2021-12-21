Россиянин Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде

Российский пловец Климент Колесников признан лучшим на чемпионате мира на короткой воде. Колесников завоевал две золотых медали в дистанции на 50 метров на спине и на 100 метров комплексным плаванием.

Также он помог российской команде получить первенство в комбинированной эстафете 4х50 метров и в эстафете 4х100 метров вольным стилем, пишет ТАСС.

Климент Колесников завоевал и серебряную медаль на дистанции в 100 метров на спине. Бронзу россиянин завоевал в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Ранее российские пловцы победили в вольной эстафете на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. В составе команды, помимо Климента Колесникова, выступили Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.