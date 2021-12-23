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Судно кругосветных путешественников терпит бедствие во время шторма в Атлантике

Елизавета Потейчук
10:49 23.12.2021
Начальник Берегового штаба экспедиции отметила, что у судна сломалось крепление мачты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: russian.ocean.way, instagram
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В Томском отделении Русского географического общества сообщили, что судно, на котором совершается кругосветная экспедиция сибиряков Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, находится в опасном состоянии. Спустя 10 дней после начала пересечения Атлантики на тримаране, в Береговой центр сообщили информацию о сильном шторме, а также его последствиях для судна.

Начальник Берегового центра экспедиции Юлия Калюжная в беседе со «Звездой» рассказала, что у судна сломалось крепление мачты, и это создало угрозу жизни членам экспедиции. Находившиеся на борту тримарана исследователи, говорит Калюжная, только к утру смогли понять, в чем причина случившегося. Им удалось подпереть часть мачты деревянной балкой.

Команда Берегового центра в течение всего дня 21 декабря выясняла подробности и вела переговоры с посольством РФ в Бразилии. К тримарану, по указанию советника-посланника посольства Андрея Петрова и морской спасательной службы Бразилии, подошел корабль-«сухогруз» «Херст-Пойнт».Экипаж судна запросил 200 литров бензина, но команда корабля располагала только дизельным топливом. Члены экипажа «Херст-Пойнта» предложили эвакуировать членов экспедиции совместно со спасательной службой Бразилии.

«Судно в принципе пригодно к дальнейшему уходу, но здесь поставили аварийный парус, и, грубо говоря, по течению и направлению ветра они смогут дойти до Бразилии», - говорит начальник Берегового штаба.

До берега Бразилии мореплавателям осталось 550 миль, отмечает Калюжная. Выйдя на связь ночью, 23 декабря, экипаж подчеркнул, что ситуация опасная, но не критичная.

Ранее специалисты РГО провели поиск старинных артефактов на дне Невы. Работы прошли на участке реки рядом с Дворцовым мостом, напротив комплекса зданий городского Адмиралтейства. Специалисты Центра Подводных Исследований РГО работали вместе с учеными Института Археологии Российской академии наук.

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