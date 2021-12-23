Авиаполк в Красноярском крае получил пять перехватчиков МиГ-31БМ

Партия истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступила в этом году в Центральный военный округ. Из Екатеринбурга от окружного штаба эти события прокомментировал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Пять самолетов поступили на вооружение авиационного полка, дислоцированного в Красноярском крае. В Сибирь они прибыли с авиастроительного завода в Нижнем Новгороде. Там машины прошли комплексное обновление технических узлов, навигационного, радиоэлектронного оборудования», - сообщил корреспондент.

По его словам, после этого самолеты расширили свои возможности. МиГ-31БМ - это высотные истребители-перехватчики. Они могут работать как на предельно малых, так и на больших высотах свыше 20 километров. Причем делать они это могут практически в любых погодных условиях, сбивая крылатые и баллистические ракеты. Также самолеты оснащены радиолокационной станцией «Заслон-М». Она позволяет обнаружить цели на расстоянии более 300 километров и наводить на них наземные средства противовоздушной обороны.

Кроме этого, в ЦВО прошли учения танковых подразделений. Экипажи бронетехники отработали тактику мобильной обороны в Кемеровской области.

«Суть этой тактики - ввести противника в заблуждение. Для каждого танка на разных рубежах готовят сразу несколько позиций. После каждого выстрела боевая машина перемещается на новое место. У противника создается ощущение, что танков больше, чем на самом деле. Он открывает ответный огонь и обнаруживает себя для машин, которые находятся в засаде. А те уже залпом уничтожают цели», - заметил корреспондент.

Всего в этих учениях задействовано около 500 человек и 50 единиц боевой техники ЦВО.

Ранее сообщалось, что в ЦВО запланировано 300 учений на год, в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов