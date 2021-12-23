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Вильфанд пообещал 50-градусные морозы для жителей азиатской части РФ

Кира Карон
10:14 23.12.2021
Он отметил, что в Красноярском крае в рождественскую ночь ожидается до минус 45 градусов.
Вильфанд пообещал 50-градусные морозы для жителей азиатской части РФ
© Фото: Андрей Сорокин, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в азиатской части России в ночь с 24 на 25 декабря ожидаются морозы до минус 50 градусов.

«В азиатской части (в Красноярском крае, Якутии) католическое Рождество будет суровым. В Красноярском крае в рождественскую ночью - до минус 45 градусов, в Якутии - около 50 градусов», - рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве наступит потепление. Так, отмечается, что уже в четверг днем, 23 декабря, температура воздуха поднимется до отметки 11-13 градусов ниже нуля. К субботе станет еще теплее: до 5-7 градусов холода. Вильфанд сообщил, что к воскресенью похолодает, но аномальных морозов опасаться уже не стоит.

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