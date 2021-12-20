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Москвичам рассказали об «интригующей» погоде на Новый год

Светлана Иванова
10:14 20.12.2021
Предположительно, в праздничную ночь жителей столицы ждет небольшой мороз, считают синоптики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Погода в новогоднюю ночь в столице пока интригует, потому что модели долгосрочных прогнозов погоды давали противоречивые результаты. Об этом «Звезде» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Новогодняя погода интригует, потому что модели долгосрочных прогнозов погоды давали то низкую температуру, то оттепель и так далее. Скорее всего, что будет что-то среднее», - предположила специалист.

Метеоролог добавила, что наиболее достоверный прогноз появится за семь дней до 31 декабря, когда начнется так называемый естественный синоптический период. В это время можно будет сказать, как быстро будет перемещаться тот или иной атмосферный вихрь, пояснила Позднякова.

Она также отметила, что с понедельника, 20 декабря, в Москве после оттепели резко понижается температура, и этот холодный период продержится до середины недели как минимум.

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