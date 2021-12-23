Песков считает, что российская экономика оправляется после «пандемийного шока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская экономика «более-менее встала на ноги после пандемийного шока». Он отметил, что 23 декабря в рамках традиционной пресс-конференции президент России Владимир Путин затронет и эту тему.

«Это и экономические итоги года. Мы более-менее встали на ноги после пандемийного шока», - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.

Пресс-секретарь сообщил, что на российскую экономику «естественно накладывает отпечаток» и «инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис».

«И обо всем этом нужно рассказать. Все это вызывает интерес живой», - добавил Дмитрий Песков.

Ранее Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России. По его мнению, риск роста заболеваемости в стране может давить на экономику со стороны введения возможных ограничений на деловую активность, что оказывает влияние на темпы роста экономики.