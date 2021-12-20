Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал, что российская экономика может столкнуться с четырьмя видами рисков в ближайшее время. Он отметил, что это угроза дальнейшего развития пандемии и высокая вероятность введения международных санкций.

В стране риск роста заболеваемости может давить на экономику со стороны введения возможных ограничений на деловую активность, что оказывает влияние на темпы роста экономики, рассказал Дэвид Найт в интервью газете «Ведомости».

Ранее Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк совместно заявили, что свыше 500 миллионов человек мирового населения могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии коронавируса, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.

Обе организации констатировали, что пандемия COVID-19 вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья и привела к сбоям в оказании медицинских услуг.