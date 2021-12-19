Эксперт назвал способы сэкономить на подарках к Новому году

Россиянам, желающим порадовать своих близких новогодними подарками и потратить на это не слишком много денег, нужно заранее распланировать свой бюджет, а также искать выгодные предложения по кешбэку. Об этом рассказал основатель известной финтех-компании Павел Гужиков.

«Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

По его словам, выбирать праздничные наборы парфюмерии или косметики в качестве подарка на Новый год не нужно, поскольку на них в канун праздников продавцы традиционно делают значительные наценки.

«Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату», - предостерег собеседник агентства.

Гужиков также рекомендовал начинать заблаговременно мониторить цены на желаемые подарки, чтобы не попасть в ситуацию, когда магазин сперва поднимает стоимость на 50%, а после - делает скидку на 20%.

Напомнил эксперт и про кешбэк: он посоветовал изучить все партнерские акции, где участвует банк, услугами которого вы пользуетесь.

«Перед составлением плана покупок исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите все партнерские акции и возможности для экономии», - сказал он.

В заключение Павел Гужиков напомнил, что порадовать родных близких можно недорогими, креативными подарками, сделанными своими руками.

«Решение сделать подарок своими руками поможет убить двух зайцев разом. Мастер-классы по гончарному искусству или роспись глазурью стоят в среднем около 1000-1200 рублей за занятие, однако во время него можно своими руками создать прекрасный сувенир, который будет особенно приятен вашим близким», - резюмировал специалист.

Ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» подсчитал, во сколько обойдется россиянам минимальный «новогодний набор» в канун 2022 года.