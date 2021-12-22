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Холодная забава: как россияне встретили аномальные морозы

Кира Карон
08:05 22.12.2021
В Якутии водителям автомобилей приходилось ориентироваться буквально по приборам и по свету фар едущих навстречу им машин.
© Видео: @lera_stru, @kiti93, @sukharidze88, Instagram, @maaxys Tiktok; @marina_grigorev, Instagram © Фото: @lera_stru, Instagram
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Москвичи пережили самую холодную ночь декабря. В столице с 21 по 23 декабря введен оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами. Холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Но морозы «не пощадили» жителей и других регионов. Россияне публикуют видеоролики в соцсетях, на которых видно, как они встретили непогоду.

Один из пользователей поделился видео, где моментально замерзает кипяток. Девушка плеснула горячую воду наверх и в воздухе образовалась красивая дуга из ледяных кристаллов. 

В Якутии последние несколько дней держатся аномальные 50-градусные морозы. При такой температуре опустился такой густой туман, что водителям автомобилей приходилось ориентироваться буквально по приборам и по свету фар едущих навстречу им машин в практически условиях «невидимости».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Звездой» прокомментировала данные о надвигающихся на Москву аномальных морозах. По ее словам, существует два критерия опасного погодного явления - когда среднесуточная температура ниже нормы на семь и более градусов и когда такой показатель держится в течение пяти дней и более.

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