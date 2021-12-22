Холодная забава: как россияне встретили аномальные морозы

Москвичи пережили самую холодную ночь декабря. В столице с 21 по 23 декабря введен оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами. Холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Но морозы «не пощадили» жителей и других регионов. Россияне публикуют видеоролики в соцсетях, на которых видно, как они встретили непогоду.



Один из пользователей поделился видео, где моментально замерзает кипяток. Девушка плеснула горячую воду наверх и в воздухе образовалась красивая дуга из ледяных кристаллов.

В Якутии последние несколько дней держатся аномальные 50-градусные морозы. При такой температуре опустился такой густой туман, что водителям автомобилей приходилось ориентироваться буквально по приборам и по свету фар едущих навстречу им машин в практически условиях «невидимости».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Звездой» прокомментировала данные о надвигающихся на Москву аномальных морозах. По ее словам, существует два критерия опасного погодного явления - когда среднесуточная температура ниже нормы на семь и более градусов и когда такой показатель держится в течение пяти дней и более.