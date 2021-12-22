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В Европарламенте подвергли критике «рекомендации по инклюзивному общению» для чиновников

Кира Карон
07:12 22.12.2021
Рекомендации, которые предложила Далли, по мнению Гарро, могут быть истолкованы как «форма общественного ревизионизма, оспаривающая тот образ, которому соответствует большинство европейцев».
В Европарламенте подвергли критике «рекомендации по инклюзивному общению» для чиновников
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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В конце октября Еврокомиссия выпустила «Руководящие принципы инклюзивной коммуникации» - новые внутренние рекомендации по общению между чиновниками при исполнении обязанностей. Его представила еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли. Европарламентарий от Франции Жан-Поль Гарро подверг критике рекомендации и выразил в обращении к Еврокомиссии.

«Сотрудников просят заменять слова Mr/Ms, "муж/жена", "гражданин" и "европеец"» на (гендерно-нейтральные. - Прим.ред.) Mx, "партнер", "человек" и "человек, проживающий в ЕС" соответственно, избегать упоминания христианских имен и слова "Рождество", а также использовать для продвижения мероприятий фотографии людей различного расового происхождения», - сказал он, пишет RT.

Рекомендации, которые предложила Далли, по мнению Гарро, могут быть истолкованы как «форма общественного ревизионизма, оспаривающая тот образ, которому соответствует большинство европейцев».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин созвонился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Европе. Путин проинформировал коллегу о проводимой российской дипломатией работе по этой теме.

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