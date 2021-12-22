На портале госуслуг планируют ввести обязательную двухфакторную авторизацию

Минцифры разработало план по введению обязательной двухфакторной идентификации на портале госуслуг для пользователей в 2022 году. Теперь для того, чтобы войти в профиль на сайте, гражданину будет необходимо ввести не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести “по умолчанию”, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», - цитируют «Известия» сообщение пресс-службы министерства.

В Минцифры также отметили, что данное решение принимается для дополнительной защиты данных россиян. Также сообщается, что популярность портала госуслуг возросла в период пандемии COVID-19 Источники издания, близкие к ведомству подчеркивают, что количество профилей превысило 100 миллионов, но для входа в примерно 90% из них установлена только однофакторная авторизация. По данным Минцифры, «сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году существенно расширится функционал портала «Госуслуги». На сервисе появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, отметил вице-премьер.