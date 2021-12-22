Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На портале госуслуг планируют ввести обязательную двухфакторную авторизацию

Елизавета Потейчук
07:02 22.12.2021
В ведомстве отметили, что двухфакторная идентификация поможет дополнительно защитить данные граждан.
На портале госуслуг планируют ввести обязательную двухфакторную авторизацию
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Минцифры разработало план по введению обязательной двухфакторной идентификации на портале госуслуг для пользователей в 2022 году. Теперь для того, чтобы войти в профиль на сайте, гражданину будет необходимо ввести не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести “по умолчанию”, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», - цитируют «Известия» сообщение пресс-службы министерства.

В Минцифры также отметили, что данное решение принимается для дополнительной защиты данных россиян. Также сообщается, что популярность портала госуслуг возросла в период пандемии COVID-19 Источники издания, близкие к ведомству подчеркивают, что количество профилей превысило 100 миллионов, но для входа в примерно 90% из них установлена только однофакторная авторизация. По данным Минцифры, «сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году существенно расширится функционал портала «Госуслуги». На сервисе появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, отметил вице-премьер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:52 В стране и мире
В Новом Уренгое трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции
05:18 В стране и мире
СМИ: задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
04:01 В стране и мире
Видео
Очевидцы сообщили о пожаре на газопроводе под Миассом
02:51 В стране и мире
Мать 9-летней студентки МГУ объяснила, из-за чего произошел скандал на факультете
00:19 В стране и мире
«Новинки секондхенда»: Захарова высказалась о покупке Польшей у США 300 б/у бронемашин
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
СМИ: отец 9-летней студентки МГУ подрался с завкафедрой психфака
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.