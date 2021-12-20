Мишустин сообщил о расширении функционала портала «Госуслуги»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году существенно расширится функционал портала «Госуслуги». Как отметил Мишустин, на сервисе появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса.

Мишустин напомнил, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

«Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город», - сказал глава кабмина.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на «Госуслугах». О том, что это за способ, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники от имени портала государственных услуг сообщают гражданам РФ о якобы их откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, после чего предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину.