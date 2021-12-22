Врач рассказал, как пережить морозы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как человеку защититься от 20-градусных морозов.



«Нужно помнить, что сама по себе одежда не греет. Она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. В связи с этим в морозы нужно тщательно одеваться, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода. Нужно обязательно защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. Также надежно нужно одевать и детей. Морозы – это не время для закаливания», - рассказал эксперт РИА Новости.

Тяжельников порекомендовал застегивать верхнюю одежду, надевать варежки и шапку до выхода на улицу, чтобы сохранить тепло. Также, необходимо одеваться многослойно. В морозы, отметил врач, лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов, так как они лучше сохраняют тепло.

При минусовой температуре, напомнил эксперт, необходимо носить обувь на толстой подошве. Она должна быть свободной, чтобы надеть теплые носки. Обувь не должна сдавливать ноги.

Ранее дерматолог Наталья Яковлева рассказала «Звезде», как защитить кожу во время надвигающихся морозов. Зимой, особенно при сильных морозах, необходимо пользоваться косметической продукцией с более плотной, чем в теплое время года, основой. При возникновении различных дерматозов в ход идут аптечные эмоленты, пояснила специалист.