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В Новом Уренгое трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции

Елизавета Потейчук
06:52 22.12.2021
Сообщается, что загорелось подсобное помещение вокзала, находящегося на реконструкции.
В Новом Уренгое трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции
© Фото: pexels.com
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В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа при пожаре на железнодорожной станции погибли трое рабочих. Вскоре стало известно, что на площади 20 квадратных метров возгорание удалось ликвидировать.

«По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих», - сообщило РИА Новости источник в местных экстренных службах.

Ранее на магистральном газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского края произошел пожар. Причиной возникновения возгорания стал прорыв трубы. Отмечается, что пострадавших, а также угрозы населенным пунктам не возникло.

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