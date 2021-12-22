В стране и мире В Новом Уренгое трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции Елизавета Потейчук Сообщается, что загорелось подсобное помещение вокзала, находящегося на реконструкции. © Фото: pexels.com Читайте нас на: В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа при пожаре на железнодорожной станции погибли трое рабочих. Вскоре стало известно, что на площади 20 квадратных метров возгорание удалось ликвидировать. «По состоянию на 06.30 среды в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих», - сообщило РИА Новости источник в местных экстренных службах. Ранее на магистральном газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского края произошел пожар. Причиной возникновения возгорания стал прорыв трубы. Отмечается, что пострадавших, а также угрозы населенным пунктам не возникло. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика