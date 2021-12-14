Ужасающее зарево: кадры пожара на газопроводе в Ставропольском крае

На магистральном газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского края произошел пожар. Видео появилось в паблике «Нетипичный Ставрополь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зарево видно за несколько десятков километров от места происшествия», - говорится в подписи к видео.

В МЧС по региону сообщили, что угрозы близлежащим населенным пунктам (Усть-Невинке и Беломечетской) нет. Причиной возникновения пожара стал прорыв трубы.

Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, на место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения.

«Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет», - написал он в Instagram.

Глава региона отметил, что сам находится на месте происшествия, ситуация под контролем.