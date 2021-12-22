Одного из ведущих ученых США обвинили в сокрытии связей с Китаем

Известный американский ученый Чарльз Либер признан виновным присяжными в США в сокрытии научного сотрудничества с Китаем, а также получении доходов от него. Бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета, как доказало жюри федерального суда в Бостоне, предоставлял властям ложные заявления, а также неверные налоговые декларации, скрыв наличие у себя китайского банковского счета.

Об этом сообщил телеканал CBS. Либер, который считается одним из ведущих мировых специалистов в сфере наноматериалов, по данным следствия, присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов», не проинформировав об этом работодателя и получив должность в Уханьском технологическом университете. Ученому, помимо жалованья в размере 50 тысяч долларов в месяц, оплачивали текущие расходы до 150 тысяч долларов, а также предоставили свыше 1,5 миллиона долларов на обустройство исследовательской лаборатории.

Однако Либер утверждал, что его мотивировали мировое признание и желание получить Нобелевскую премию, а не высокий заработок, передает Wall Street Journal. По подсчетам издания, американские власти обвинили еще 24 научных работника в сокрытии информации о связях с Китаем. Девять из них вину признали, с шестерых обвинения сняли.

Ранее российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области фундаментальных наук. Юрий Оганесян получил награду за прорывные открытия, позволившее дополнить периодическую таблицу химических элементов.