Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Одного из ведущих ученых США обвинили в сокрытии связей с Китаем

Елизавета Потейчук
06:32 22.12.2021
Бывший декан одного из факультетов Гарвардского университета, в частности, скрыл наличие у себя китайского банковского счета.
Одного из ведущих ученых США обвинили в сокрытии связей с Китаем
© Фото: West Coast Surfer moodboard Globallookpress
Читайте нас на:

Известный американский ученый Чарльз Либер признан виновным присяжными в США в сокрытии научного сотрудничества с Китаем, а также получении доходов от него. Бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета, как доказало жюри федерального суда в Бостоне, предоставлял властям ложные заявления, а также неверные налоговые декларации, скрыв наличие у себя китайского банковского счета.

Об этом сообщил телеканал CBS. Либер, который считается одним из ведущих мировых специалистов в сфере наноматериалов, по данным следствия, присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов», не проинформировав об этом работодателя и получив должность в Уханьском технологическом университете. Ученому, помимо жалованья в размере 50 тысяч долларов в месяц, оплачивали текущие расходы до 150 тысяч долларов, а также предоставили свыше 1,5 миллиона долларов на обустройство исследовательской лаборатории.

Однако Либер утверждал, что его мотивировали мировое признание и желание получить Нобелевскую премию, а не высокий заработок, передает Wall Street Journal. По подсчетам издания, американские власти обвинили еще 24 научных работника в сокрытии информации о связях с Китаем. Девять из них вину признали, с шестерых обвинения сняли.

Ранее российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области фундаментальных наук. Юрий Оганесян получил награду за прорывные открытия, позволившее дополнить периодическую таблицу химических элементов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:52 В стране и мире
В Новом Уренгое трое рабочих погибли при пожаре на железнодорожной станции
05:18 В стране и мире
СМИ: задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
04:01 В стране и мире
Видео
Очевидцы сообщили о пожаре на газопроводе под Миассом
02:51 В стране и мире
Мать 9-летней студентки МГУ объяснила, из-за чего произошел скандал на факультете
00:19 В стране и мире
«Новинки секондхенда»: Захарова высказалась о покупке Польшей у США 300 б/у бронемашин
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
СМИ: отец 9-летней студентки МГУ подрался с завкафедрой психфака
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.