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Российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области фундаментальных наук

Роман Захаров
07:12 16.11.2021
Юрий Оганесян разделил почетную награду с итальянским профессором химии Винченцо Бальцани.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский ученый Юрий Оганесян стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области фундаментальных наук. Церемония награждения прошла в Париже.

Премия носит имя Дмитрия Менделеева. Но награда эта вручается впервые и отныне ее будут присуждать ежегодно за выдающиеся достижения. Юрий Оганесян получил ее за прорывные открытия, позволившее дополнить периодическую таблицу химических элементов.

Сейчас профессору 88 лет. Он руководит лабораторией ядерных реакций имени Флерова в институте в Дубне. Оганесян - ключевой участник ряда международных научных проектов, благодаря которым открыты сверхтяжелые химические элементы. Кстати, один из них под номером 118 официально назван в честь ученого - Оганесон.

Премию вручили сразу двум ученым. В этот раз Юрий Оганесян разделил почетную награду с итальянским профессором химии Балонского университета Винченцо Бальцани.

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