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Нутрициолог рассказала о пользе одного киви в день

Кира Тило
06:15 02.12.2021
По словам Анны Дробышевой, этот фрукт способен сжигать жиры, которые блокируют артерии. Особую ценность киви представляет для беременных женщин, поскольку он богат калием.
Нутрициолог рассказала о пользе одного киви в день
© Фото: pixabay
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Киви - отличный помощник в профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева. Она также отметила, что одним из главных свойств киви является сжигание жиров, блокирующих артерий.

«Для людей с нарушениями липидного обмена киви необходим. Этот фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому его нужно есть для профилактики авитаминоза. Также киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты», - цитирует Дробышеву РИА Новости. 

По словам эксперта, киви также очень полезен и для беременных женщин. в нем содержится много калия, который необходим для стабильной работы сердца матери и ребенка.

Ранее врачи рассказали, чем может быть опасна морковь. В сыром виде этот овощ может представлять опасность из-за высокого содержания грубой клетчатки, а морковный сок может приводить к раздражению слизистых желудка.

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