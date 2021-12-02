Нутрициолог рассказала о пользе одного киви в день

Киви - отличный помощник в профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева. Она также отметила, что одним из главных свойств киви является сжигание жиров, блокирующих артерий.

«Для людей с нарушениями липидного обмена киви необходим. Этот фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому его нужно есть для профилактики авитаминоза. Также киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты», - цитирует Дробышеву РИА Новости.

По словам эксперта, киви также очень полезен и для беременных женщин. в нем содержится много калия, который необходим для стабильной работы сердца матери и ребенка.

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