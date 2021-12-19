Диетолог назвала самый недооцененный полезный для кишечника продукт

Для восстановления и поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта следует включить в рацион инжир. Такой совет россиянам дала диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, этот продукт содержит большое количество клетчатки, которая помогает нормализовать работу пищеварительной системы, а также выступает в роли пребиотика — пищи для живущих в кишечнике бактерий.

«Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм», — цитирует диетолога РИА Новости.

Кроме того, добавила специалист, инжир богат витаминами и минералами. В нем много кальция, магния и витаминов группы B.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина определила, сколько килограммов можно сбросить до праздничной ночи без вреда для здоровья.