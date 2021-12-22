Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Польше шахтеры блокируют поставки угля на электростанции

Марина Крижановская
03:07 22.12.2021
Они требуют решения финансовых вопросов и развития компании в 2022 году.
В Польше шахтеры блокируют поставки угля на электростанции
© Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Руководитель профсоюза горняков «Солидарность» Богуслав Хутек во вторник сообщил, что польские профсоюзы шахтеров начали акцию протеста. Польские профсоюзы шахтеров относятся к крупнейшей в Польше горнодобывающей группе. Протест выражается в блокировании железнодорожных путей, использующихся для отправки угля.

«Это предупредительный сигнал для правительства о том, что на предстоящей 28 декабря встрече мы ждем конкретных предложений не только в области финансов, но и того, как фирма будет выживать и функционировать в будущем году», - приводит ТАСС слова руководителя профсоюза.

Хутек добавил, что в случае отсутствия конкретики со стороны правительства, 4 января начнется полная блокада поставок угля на электростанции.

Блокада поставок угля на электростанции будет проходить на разных шахтах. Они будут подключаться к акции протеста в разное время. Длительность блокады железнодорожных путей будет продолжаться в течение одних суток.

Ранее Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей, назвав их «новинками секондхенда». Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с США на поставку 300 подержанных автомобилей MRAP COUGAR, которые «усилят потенциал частей, расположенных в восточной части Польши».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:01 В стране и мире
Видео
Очевидцы сообщили о пожаре на газопроводе под Миассом
02:51 В стране и мире
Мать 9-летней студентки МГУ объяснила, из-за чего произошел скандал на факультете
00:19 В стране и мире
«Новинки секондхенда»: Захарова высказалась о покупке Польшей у США 300 б/у бронемашин
21:46 Спорт
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
18:35 Армия
ВКС России поставят на дежурство гиперзвуковое оружие в 2022 году
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
СМИ: отец 9-летней студентки МГУ подрался с завкафедрой психфака
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.