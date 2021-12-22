В Польше шахтеры блокируют поставки угля на электростанции

Руководитель профсоюза горняков «Солидарность» Богуслав Хутек во вторник сообщил, что польские профсоюзы шахтеров начали акцию протеста. Польские профсоюзы шахтеров относятся к крупнейшей в Польше горнодобывающей группе. Протест выражается в блокировании железнодорожных путей, использующихся для отправки угля.

«Это предупредительный сигнал для правительства о том, что на предстоящей 28 декабря встрече мы ждем конкретных предложений не только в области финансов, но и того, как фирма будет выживать и функционировать в будущем году», - приводит ТАСС слова руководителя профсоюза.

Хутек добавил, что в случае отсутствия конкретики со стороны правительства, 4 января начнется полная блокада поставок угля на электростанции.

Блокада поставок угля на электростанции будет проходить на разных шахтах. Они будут подключаться к акции протеста в разное время. Длительность блокады железнодорожных путей будет продолжаться в течение одних суток.

Ранее Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей, назвав их «новинками секондхенда». Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с США на поставку 300 подержанных автомобилей MRAP COUGAR, которые «усилят потенциал частей, расположенных в восточной части Польши».