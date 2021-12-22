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«Новинки секондхенда»: Захарова высказалась о покупке Польшей у США 300 б/у бронемашин

Марина Крижановская
00:19 22.12.2021
Представитель МИД отметила, что вместо рассмотрения конструктивных российских предложений по безопасности, восточные соседи России предпочитают закупать «старье» у США.
«Новинки секондхенда»: Захарова высказалась о покупке Польшей у США 300 б/у бронемашин
© Фото: defense.gov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у США трехсот бывших в употреблении бронеавтомобилей, назвав их «новинками секондхенда». Она пишет, что польский министр обороны Мариуш Блащак сообщает о подписании контракта с США на поставку 300 подержанных автомобилей MRAP COUGAR, которые «усилят потенциал частей, расположенных в восточной части (Польши - прим. ред.)».

«Достойной армии - достойную технику. Надо сказать, что Министр обороны из Варшавы свой новогодний «виш-лист» оформил еще осенью, в самый разгар миграционного кризиса на границе с Белоруссией», - пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отмечает, что «он с восторгом рассказывал о том, как в скором времени у Польши появятся подержанные американские бронемашины, знакомые полякам еще по службе в Афганистане», дополняя, что польского министра не смутило «то, как завершилось НАТОвское военное присутствие в Афганистане».

«Вместо серьезного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности, по Польше в сторону восточных рубежей идет колонна американской рухляди», - констатирует представитель МИД РФ.

Ранее Россия ответила на обещание Польши остановить «Северный поток - 2». Было отмечено, что решение по запуску газопровода будет приниматься точно не в Варшаве.

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