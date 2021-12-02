Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии во время Игр в Пекине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.

«С гордостью представляю резолюцию об олимпийском перемирии. Спасибо всем за согласованное одобрение на Генеральной ассамблее при подавляющей поддержке 173 стран. Китай придает важное значение зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Пекин готов принять гостей со всего мира», – написал постпред в Twitter.

Документ называется «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» и призывает страны соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Игр, а также за неделю до них, и через неделю после завершения Паралимпиады. Кроме того, резолюция предусматривает обеспечение безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, должностных, а также других аккредитованных лиц.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада будет длиться с 4 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Пекине под логотипом ROC.