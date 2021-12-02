Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя государствами. Это произошло на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Информацию о подписании данного документа распространил госсекретариат по иностранным делам Сан-Марино.

«После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании... (состоялась - прим. ред.) встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», - приводит ТАСС текст заявления.

В сентябре этого года Сергей Лавров сообщил, что РФ планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но сделать это не удалось из-за грубой провокации в отношении российских парламентариев.