Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Роман Захаров
23:23 02.12.2021
Госсекретариат по иностранным делам Сан-Марино назвал подписание документа свидетельством сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами.
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
© Фото: МИД России, twitter
Читайте нас на:

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя государствами. Это произошло на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Информацию о подписании данного документа распространил госсекретариат по иностранным делам Сан-Марино.

«После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании... (состоялась - прим. ред.) встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», - приводит ТАСС текст заявления.

В сентябре этого года Сергей Лавров сообщил, что РФ планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но сделать это не удалось из-за грубой провокации в отношении российских парламентариев. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:19 В стране и мире
Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН
21:41 Спорт
В стиле лихих 90-х: что стоит за угрозами расправы известному футболисту Канчельскису
21:02 В стране и мире
Видео
Консервированный обман: кто и почему подделывает сайру в банках
19:14 В стране и мире
Видео
Лавров заявил об отказе НАТО снять напряженность у границ РФ
19:19 В стране и мире
Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Котякова о зарплатах шахтеров
Популярное
СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Лопатное побоище: кадры массовой драки дворников в центре Москвы
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.