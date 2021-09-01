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Лавров: Москва хотела ввести безвизовый режим для Грузии, но помешала провокация

Алексей Курильченко
12:41 01.09.2021
Грубая провокация помешала России ввести безвизовый режим для граждан Грузии, рассказал Сергей Лавров.
Лавров: Москва хотела ввести безвизовый режим для Грузии, но помешала провокация
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но сделать это не удалось из-за грубой провокации в отношении парламентариев. Об этом глава МИД РФ рассказал во время выступления в МГИМО.

«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», - сказал Лавров.

В 2019 году Лавров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг отношений РФ и Грузии после недавних беспорядков, произошедших в Тбилиси. Министр выразил надежду на скорейшее осознание руководством Грузии опасности раскручивания антироссийских настроений в обществе.

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