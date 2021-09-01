Лавров: Москва хотела ввести безвизовый режим для Грузии, но помешала провокация
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но сделать это не удалось из-за грубой провокации в отношении парламентариев. Об этом глава МИД РФ рассказал во время выступления в МГИМО.
«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», - сказал Лавров.
В 2019 году Лавров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг отношений РФ и Грузии после недавних беспорядков, произошедших в Тбилиси. Министр выразил надежду на скорейшее осознание руководством Грузии опасности раскручивания антироссийских настроений в обществе.