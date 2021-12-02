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Чтобы шея не болела: врач назвал правила ношения рюкзака

Кира Тило
02:47 02.12.2021
По словам эксперта, рюкзак надо нести на двух лямках, сумку - через шею.
Чтобы шея не болела: врач назвал правила ношения рюкзака
© Фото: flickr
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Человек может заработать боль в шее, если будет неправильно носить рюкзаки и сумки. Об этом рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Андрей Гуков. По словам эксперта, носить рюкзак на одном плече нельзя, потому что человек начинает его «нести практически на шее».

«Я часто наблюдаю картину, что человек несет рюкзак на одном плече. Это приводит к тому, что он начинает задирать плечо и включать в движение трапециевидную мышцу, а дальше происходит ее перегрузка. Когда мышца перегружена, то включается шея. По сути, человек начинает нести рюкзак на шее. Если нести так рюкзак 30 минут и больше, то вероятность того, что шея начнет болеть с той стороны, где рюкзак, равна практически 100%», - пояснил Гуков.

По словам эксперта, правильное ношение сумок уменьшает вероятность перенапряжения мышц.

«Рюкзак надо нести на двух лямках, а сумку надо надеть через шею. Если человек несет портфель с лямкой, то лямку на плечо лучше не вешать, лучше нести в руке. Если так носить, то меньше вероятность того, что плечо будет задираться вверх и нагружать мышцу», - отметил Гуков.

Врач рассказал, что необходимо прогреть мышцы в шее, которые застоялись после неправильного ношения рюкзака, передает радио Sputnik.

«Что делать, если человек пришел домой с больной шеей? Вы можете просто пойти и принять душ. Горячая вода пропарит шею, и она разгрузится после уличного холода, то есть напряжение будет снято. Еще с этой целью раз в неделю можно ходить в баню», - рассказал Гуков.

Также россиянам рассказали о главной опасности антидепрессантов. По мнению эксперта, прием таких препаратов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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