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В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой

Алиса Кононенко
20:04 21.12.2021
Ранее отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой на глазах у ребенка затеял драку с сотрудниками кафедры.
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
© Фото: Вконтакте, ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК
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Отцу 9-летней студентки Алисы Евгению Теплякову следует воздержаться от неадекватного поведения в стенах университета, говорится в комментарии администрации факультета психологии МГУ.

«Папа 9-ти летней студентки факультета психологии МГУ Алисы  Тепляковой на глазах у ребенка, скандально, с применением силы прорывался через охрану  "разобраться с преподавателями", так как его не удовлетворила процедура проведения экзамена, выставления оценки и сами экзаменаторы. К сожалению, администрации пришлось вызвать полицию, а преподавателей, принимавших экзамен эвакуировать с факультета через запасной выход здания», - сообщили представители факультета психологии «Звезде».

Они подчеркнули, что администрация факультета психологии делает все необходимое, чтобы обеспечить нормальное и безопасное функционирование своего подразделения.

«Руководство факультета считает недопустимым и неприемлемым давление в какой-либо форме с его [Евгения Теплякова] стороны на преподавателей при проведении зачетных и экзаменационных процедур», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений устроил потасовку в здании факультета психологии. Предположительно причиной инцидента стала неудовлетворительная оценка, которую поставили его дочери. Видео с моментом конфликта было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что несколько человек сдерживают длинноволосого мужчину. За дракой наблюдает маленькая девочка - возможно это Алиса.

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