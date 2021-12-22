В стране и мире Коронавирус Песков сообщил, что у Путина высокий уровень антител Марина Крижановская Пресс-секретарь сообщил, что президент России достаточно защищен от коронавирусной инфекции COVID-19. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина высокий уровень антител. «У него действительно высокий уровень антител . У него титры очень высокие», - поделился он в эфире телеканала «Россия 24». Пресс-секретарь добавил, что президентом был сделан бустер, поскольку он прошел ревакцинацию. «И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, достаточный уровень защиты», - сказал Песков. Ранее Дмитрий Песков назвал наиболее эффективные вакцины против «омикрона». К таковым пресс-секретарь президента России причислил вакцины российской разработки «Спутник V» и «Спутник Лайт». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика