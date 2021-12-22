Песков сообщил, что у Путина высокий уровень антител
Пресс-секретарь сообщил, что президент России достаточно защищен от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина высокий уровень антител.
«У него действительно высокий уровень антител . У него титры очень высокие», - поделился он в эфире телеканала «Россия 24».
Пресс-секретарь добавил, что президентом был сделан бустер, поскольку он прошел ревакцинацию.
«И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, достаточный уровень защиты», - сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал наиболее эффективные вакцины против «омикрона». К таковым пресс-секретарь президента России причислил вакцины российской разработки «Спутник V» и «Спутник Лайт».