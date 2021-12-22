Песков назвал наиболее эффективные вакцины против «омикрона»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает российские вакцины наиболее эффективными в борьбе со штаммом «омикрон». К таковым он причислил вакцины российской разработки «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«И «Спутник», и «Спутник Лайт» - даже сейчас уже специалистам понятно, что они, наверное, в мире наиболее эффективны против нового штамма «омикрон», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в центре Гамалеи сообщали, что ревакцинированные «Спутником V» имеют антитела к омикрон-штамму. После ревакцинации препаратом «Спутник V» уровень нейтрализующих антител к штамму «омикрон» немного выше, чем уровень антител к исходному штамму COVID-19.