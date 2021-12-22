Председатель Генассамблеи ООН сдал положительный тест на COVID-19

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, представитель Мальдив Абдулла Шахид оказался в числе пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест на COVID-19 в среду, 22 декабря.

В настоящее время у дипломата наблюдаются легкие симптомы болезни. Согласно информации официального представителя главы ГА ООН Полины Кубияк, Шахид проходил вакцинацию против коронавируса и получил бустерную дозу прививки. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что в Белом доме были выявлены случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Американский лидер подчеркнул, что новая мутация болезни передается очень легко.