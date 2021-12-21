Байден сообщил, что штамм «омикрон» обнаружен в Белом доме

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что новый штамм коронавируса обнаружен уже и в Белом доме. В обращении к нации он сообщил, что «омикрон» передается очень легко.

«Поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди», - приводит его слова РИА Новости.

Американский президент сказал, что в Белом доме новым штаммом заразились и вакцинированные сотрудники. Также Байден сообщил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США.

В США стало известно, что штамм «омикрон» продемонстрировал самую высокую динамику распространения в стране. Случаи заражения этой новой разновидностью COVID-19 составили 73,2% от всей заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю.