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Байден сообщил, что штамм «омикрон» обнаружен в Белом доме

Марина Крижановская
23:16 21.12.2021
Новый штамм коронавируса стал доминирующим в США.
Байден сообщил, что штамм «омикрон» обнаружен в Белом доме
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Glloballookpress
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Президент США Джо Байден во вторник заявил, что новый штамм коронавируса обнаружен уже и в Белом доме. В обращении к нации он сообщил, что «омикрон» передается очень легко.

«Поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди», - приводит его слова РИА Новости.

Американский президент сказал, что в Белом доме новым штаммом заразились и вакцинированные сотрудники. Также Байден сообщил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США.

В США стало известно, что штамм «омикрон» продемонстрировал самую высокую динамику распространения в стране. Случаи заражения этой новой разновидностью COVID-19 составили 73,2% от всей заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю.

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