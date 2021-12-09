Грызлов: Украина не готова вернуться к механизму по предотвращению эскалации в Донбассе

Украинская сторона продемонстрировала неготовность возвращаться к использованию согласованного механизма предотвращения эскалации в Донбассе. Соответствующее заявление сделал постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, уже на протяжении семи лет Киев отказывается согласовывать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса и скрывает свою прямую позицию по данной проблеме. Постпред России отметил, что именно недостижение договоренностей в данной области является главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации.

Грызлов также добавил, что обязанностью Украины в настоящее время является официальное дезавуирование заявления, ранее сделанного представителями высшего звена ВСУ, о возможности нарушения режима прекращения огня по усмотрению военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости. Как указал поспред, во время заседания контактной группы киевская сторона не смогла дать окончательный ответ относительно данного противоречащего условиям перемирия нововведения.