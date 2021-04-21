Зеленский подписал закон о мобилизации резервистов за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому вводится новый вид военной службы - по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

«Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», - сообщили в офисе главы государства.

Как отмечается, решение о призыве резервистов в особый период будет принимать Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

«Также подписанный президентом закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что уклоняющимся от призыва, от воинского учета или учебных сборов будет грозить уголовная ответственность.

Напомним, что в конце марта в украинском парламенте был принят закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.