Киев: контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе

Контактная группа по Донбассу договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что это является шагом к деэскалации на востоке страны.

«В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение строго соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня с 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет спасти жизни защитников Украины и мирных граждан», - написал Ермак в Facebook.

Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона продемонстрировала неготовность возвращаться к использованию согласованного механизма предотвращения эскалации в Донбассе. По его словам, уже на протяжении семи лет Киев отказывается согласовывать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса и скрывает свою прямую позицию по данной проблеме.