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Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

Виктория Ивашечкина
22:19 02.12.2021
Ранее сотрудников организации попросили укрыться после тревожных сообщений.
Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН
© Фото: Wang Jiangang, globallookpress
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Полицейские Нью-Йорка задержали вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН. По словам представителя правоохранительных органов, сейчас угроза общественности отсутствует, передает ТАСС.

Также уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Кроме этого, сотрудник службы безопасности ООН также заявил, что операция по задержанию вооруженного мужчины завершена. Полиция Нью-Йорка предупредила о том, что посторонним следует избегать района происшествия, несмотря на задержание мужчины.

Ранее сообщалось, что сотрудников ООН попросили укрыться после сообщений о вооруженном человеке у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

Уточнялось, что на место инцидента прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления патрулировал вертолет.

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