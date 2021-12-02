Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

Полицейские Нью-Йорка задержали вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН. По словам представителя правоохранительных органов, сейчас угроза общественности отсутствует, передает ТАСС.

Также уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Кроме этого, сотрудник службы безопасности ООН также заявил, что операция по задержанию вооруженного мужчины завершена. Полиция Нью-Йорка предупредила о том, что посторонним следует избегать района происшествия, несмотря на задержание мужчины.

Ранее сообщалось, что сотрудников ООН попросили укрыться после сообщений о вооруженном человеке у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

Уточнялось, что на место инцидента прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления патрулировал вертолет.