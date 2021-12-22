В стране и мире Коронавирус Песков: в России сейчас относительно спокойный эпидемиологический период Алиса Кононенко По словам пресс-секретаря Кремля, такая обстановка позволяет провести большую пресс-конференцию с очным участием президента РФ Владимира Путина. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Сейчас с эпидемиологической точки зрения в России относительно спокойном период, который позволяет провести пресс-конференцию с очным участием главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», - сказал Песков в эфире телеканала НТВ. По словам пресс-секретаря, технологически уже удалось адаптироваться к условиям пандемии и для президента важно личное взаимодействие с представителями СМИ. «Это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и удобнее для журналистов, естественно - задавать вживую вопросы», -подчеркнул Песков. Ранее Дмитрий Песков назвал блокировку российских СМИ за рубежом «новой ковбойской реальностью». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика