Песков: в России сейчас относительно спокойный эпидемиологический период
Сейчас с эпидемиологической точки зрения в России относительно спокойном период, который позволяет провести пресс-конференцию с очным участием главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.
По словам пресс-секретаря, технологически уже удалось адаптироваться к условиям пандемии и для президента важно личное взаимодействие с представителями СМИ.
«Это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и удобнее для журналистов, естественно - задавать вживую вопросы», -подчеркнул Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал блокировку российских СМИ за рубежом «новой ковбойской реальностью».