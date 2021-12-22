Кремль призвал россиян к осторожности из-за возможного преследования со стороны США в третьих странах

Россиянам посоветовали быть особо осторожными из-за возможного преследования со стороны США в третьих странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такую практику представитель Кремля назвал незаконной и порочной.

«Мы считаем, действительно, эту практику порочной. Мы считаем ее незаконной. Это вызывает нашу глубокую озабоченность. И в данном случае здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Соединенных Штатов развязали жесткую кампанию давления в отношении русских американцев, поддерживающих улучшение взаимоотношений между двумя государствами. Прессинг, в том числе проявляющийся в угрозах уголовного преследования и вызовах на допросы ФБР, как считает Захарова, приблизился к атмосфере «красной опасности» после революции 1917 года.