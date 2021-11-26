Захарова заявила о беспрецедентном давлении на русских американцев в США

Власти Соединенных Штатов развязали жесткую кампанию давления в отношении русских американцев, поддерживающих улучшение взаимоотношений между двумя государствами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в этом году активность по предъявлению всевозможных подозрений членам Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) на американской территории достигла небывалых масштабов. Прессинг, в том числе проявляющийся в угрозах уголовного преследования и вызовах на допросы ФБР, как считает Захарова, приблизился к атмосфере «красной опасности» после революции 1917 года.

«Такая дискриминация, граничащая с откровенной, поощряемой сверху русофобией, достойна осуждения и идет вразрез с декларируемой в США толерантностью», - указала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ призвала администрацию президента США Джо Байдена остановить преследование имеющих американское гражданство или вид на жительство россиян, предпочитающих поддерживать связь с исторической Родиной. Она также отметила, что в министерстве иностранных дет России продолжат отстаивать интересы русской Америки и добиваться остановки гонений.

Ранее сообщалось, что КСОРС приостановил свою работу. Такое решение было принято в связи с расследованием ФБР о нарушении законов об иностранных агентах.