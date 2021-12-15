Появились первые кадры с места хлопка газа на автомастерской в Сургуте

МЧС РФ опубликовало кадры с места хлопка газа на автомастерской в Сургуте. На них можно увидеть работу экстренных служб.

Хлопок произошел в автомастерской на улице 30 лет Победы около 18.00 (16.00 мск). Мастерская выполняет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей.

Проверку по факту происшествия начали в Следственном комитете.

«В результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, шести работникам оказывается первая медицинская помощь, из них два госпитализированы», - говорится в сообщении СУ СК России по ХМАО-Югре.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка, а также оценивают достаточность мер, принятых владельцем для обеспечения безопасности работников и посетителей.