Армия Шойгу отметил роль Общественного совета при МО РФ в местах проведения миротворческих операций Также Шойгу выразил признательность Общественному совету при Минобороны и вручил ведомственные награды общественникам. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу отметил роль Общественного совета при МО РФ в местах проведения миротворческих операций. «Признательны вам за активную поддержку Вооруженных сил. Участвуя в наших мероприятиях, посещая учебные заведения, отдалённые гарнизоны, военные базы за рубежом и места проведения миротворческих операций, вы делаете по-настоящему огромную работу», - сказал он на заседании Общественного совета при Минобороны. По словам Шойгу, военнослужащие всегда с нетерпением ждут визита представителей Общественного совета. «Рассчитываем, что и в следующем году наше взаимодействие будет таким же продуктивным», - отметил министр.

Также Шойгу выразил признательность Общественному совету при Минобороны, а также вручил ведомственные награды общественникам. «Хочу отметить, что в этом году практически все знаковые мероприятия проходили при вашей действенной поддержке. Признательны за ваш вклад в укрепление имиджа Армии России и повышение доверия к ней со стороны общества», - заметил Шойгу. Также Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России получили более двух тысяч единиц современного вооружения в 2021 году. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика