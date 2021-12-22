Шойгу отметил роль Общественного совета при МО РФ в местах проведения миротворческих операций
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил роль Общественного совета при МО РФ в местах проведения миротворческих операций.
«Признательны вам за активную поддержку Вооруженных сил. Участвуя в наших мероприятиях, посещая учебные заведения, отдалённые гарнизоны, военные базы за рубежом и места проведения миротворческих операций, вы делаете по-настоящему огромную работу», - сказал он на заседании Общественного совета при Минобороны.
По словам Шойгу, военнослужащие всегда с нетерпением ждут визита представителей Общественного совета.
«Рассчитываем, что и в следующем году наше взаимодействие будет таким же продуктивным», - отметил министр.
Также Шойгу выразил признательность Общественному совету при Минобороны, а также вручил ведомственные награды общественникам.
«Хочу отметить, что в этом году практически все знаковые мероприятия проходили при вашей действенной поддержке. Признательны за ваш вклад в укрепление имиджа Армии России и повышение доверия к ней со стороны общества», - заметил Шойгу.
Также Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России получили более двух тысяч единиц современного вооружения в 2021 году.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов